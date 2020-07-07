Місцеві жителі на столичній Солом’янці відбили спробу забудовника незаконно підключитися до элесктросети

У Солом’янському районі столиці по вулиці Липківського, 9, незаконні забудовники намагалися підключитися до енергосистеми сусіднього житлового будинку. Місцеві мешканці завадили невідомим робочим здійснити задумане, проте це, на жаль, далеко не кінець даного протистояння.

Будівництво без необхідних для цього документів ведеться на вулицях Кудряшова-Липківського вже не перший рік.

Сьогодні ж представники забудовника намагалися підключитися до електросистеми будинку по вулиці Липківського, 9, прикриваючись аварією і роботами з нібито її усунення. Робочі перегородили пожежний проїзд до житлового будинку.

Роботи по воздвижению новобудови передбачають зняття частини схилу, внаслідок чого житловий будинок по Липківського може просто сповзти вниз на вулицю Кудряшова, яку весь час затоплює (про потопи на Кудряшова читайте в кінці статті, – ред.). Голова житлового будинку, до якого намагалися підключитися невідомі, дзвонив у “Київські Електромережі”, де йому повідомили, що нічого не знають про нібито аварійної ситуації на даній ділянці. За словами місцевих жителів, “електрики” вели себе сміливо, і обіцяли завтра повернутися з “титушками”.

Однак сьогодні десять місцевих жителів таки вигнали людей забудовника з території їхнього будинку. Покидали місце подій невідомі в автомобілях, номери яких значаться за “Київенерго” взагалі лівого берега столиці.

Сьогодні двічі приезжавшая на виклики від місцевих жителів до заявникам поліція була на боці невідомих “електриків”, у яких не було документів на ремонтні роботи на даній ділянці. Місцеві мешканці впевнені, що їх просто не існує.