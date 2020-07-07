Киянин, якому інкримінують 44 епізоди розбещення неповнолітніх, постане перед судом, – поліція

У листопаді минулого року співробітники Подільського управління поліції Києва спільно з Департаментом кіберполіції викрили 41-річного місцевого жителя, який розбещував 10-річну дівчинку.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, під час досудового розслідування за даним фактом слідчі встановили ще вісьмох потерпілих віком від 9 до 16 років, щодо яких підозрюваний скоював злочини сексуального характеру.

Як з’єднання ясували поліцейські, правопорушник під час спілкування через інтернет посилав дітям зображення порнографічного характеру та отримував аналогічні особисті фото у відповідь. Також він вів розмови на сексуальні тими і всіляко розбещував неповнолітніх.

Під час особистих зустрічей із двома з них – цілував і торкався їхніх статевих органів. Фігуранту інкримінується вчинення 44 епізодів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Подільського районного суду міста Києва. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на рядків від семи до дванадцяти років.