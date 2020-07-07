В інтернаті Слов’янська COVID-19 знайшли майже 300 пацієнтів

У Слов’янському психоневрологічному інтернаті коронавірусом заразилися близько трьохсот осіб.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОДА Ігор Бойко.

Місцева влада каже, що спалах локалізована, і небезпеки для городян немає. При цьому чиновник зазначив, що в Слов’янську дійсно великий сплеск захворюваності. Однак майже всі нові випадки припадають на Слов’янський психоневрологічний інтернат.

З-за того, що це закрита установа, вірус локалізовано і по місту не поширюється. На момент спалаху захворювання в інтернаті перебували 672 людини: 260 співробітників інтернату і 412 підопічних.

З них захворіли 62 співробітника і 216 підопічних. 11 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні. Інші пацієнти з COVID-19 лікуються на території інтернату. Одна з пацієнток – 70-річна жінка померла внаслідок захворювання.