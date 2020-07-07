Ведучий телеканалу «Наш» послав Гримчака в ж*пу і геть

Журналіст телеканалу «Наш» Макс Назаров в прямому ефірі вступив у суперечку з колишнім міністром з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком і послав його в ж*пу. Ролик Назаров опублікував у своєму Telegram-каналі «нахабний«.

«Не стримався, послав Гримчака в ж*пу прямо в ефірі, не судіть строго, але за себе і колег завжди постою», — написав журналіст.

Суперечка виникла при обговоренні спростування заяви командувача ООВ про загрозу нападу Росії на Україну. Гримчак назвав Назарова російським пропагандистом, на що журналіст заявив, що думку Гримчака йому нецікаво.

«Пан Гримчак, ви нам нецікаві. Пішли геть! На своїх улюблених телеканалах пропагандистом називайте кого завгодно! Пішли в ж*пу!», — заявив Назаров.