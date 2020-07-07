НБУ затвердив Лорана Дюпуша головою правління “Укрсиббанку”

Національний банк затвердив новим головою правління “Укрсиббанку” Лорана Дюпуша.

Дюпуш приєднався до Групи BNP Paribas в 1993 році і має керівний досвід роботи в різних країнах і різних сферах банківської діяльності.

Протягом 2006-2007 років Дюпуш був членом Наглядової Ради Укрсиббанку і працював над інтеграцією банку у міжнародну групу. Нагадаємо, що в 2006 році Укрсиббанк став частиною однієї з найбільших європейських банківських груп BNP Paribas.

До призначення в Україні Дюпуш був керівником регіону Марокко Групи BNP Paribas і очолював банк BMCI.