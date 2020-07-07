СБУ затримала в Києві важливого російського шпигуна, причетного до сбитию MH17

Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з «кураторів» керівників так званої «ДНР» по лінії Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР» та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.

Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (“Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., що розкривають деталі міжвідомчих воєн між ГРУ і ФСБ за контроль над «керівниками» терористичної організації «ДНР».

Фігуранти записів в своїх бесідах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки та Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників «ДНР» Олександра Захарченко, Олександра Бородая та інших.

Також важлива частина оприлюднених записів розмови К. з генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний «Похмурий») і Леонідом Харченко (позивний «Кріт»), оголошених в міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.

Як повідомляє «Бабель», керівники та представники «розвідувального управління» мають безпосереднє відношення до сбитию малайзійського Боїнга.

Затримали українця в рамках провадження у справі MH17. Завтра йому повинні повідомити про підозру за фактом керівництва та участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.