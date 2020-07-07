Подростки до полусмерти избили мужчину в Харьковской области

До 6 лет лишения свободы. Такое наказание грозит двум братьям возрастом 15 и 16 лет, а также их 14-летнему другу, которые живут в поселке Слобожанское Змиевского района.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, трое подростков напали на пьяного 32-летнего жителя поселка. Инцидент случился 17 мая около 22:00 на детской площадки во дворе одного из домов.

«Несовершеннолетние избили потерпевшего – нанесли ему удары руками и ногами в лицо и грудную клетку. Воспользовавшись беспомощным состоянием человека, подростки завладели его мобильным телефоном, кошельком и денежными средствами», – говорится в сообщении Нацполиции.

Сейчас материалы уголовного производства направлены на рассмотрение в суд.

Двум участникам преступления, 15 и 16-летним братьям, следователем сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

: gx.net.ua