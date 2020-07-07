На Чернігівщіні депутата від партії Шахова викрили на заволодінні шляхом обману понад 5,1 млн грн

Офіс генерального прокурора заявив про підозру у заволодінні понад 5,1 мільйона гривень депутату Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання Ігорові Качуру, члену партії “Наш край”, яку очолює народний депутат Сергій Шахов.

Про це ІНФОРМАТОРу стало відомо від власного джерела в ОГПУ.

Раніше на сайті Офісу генпрокурора, з’єднання явилася новина про повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненим в особливо великих розмірах, зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, депутат районної ради одноосібно заснував фермерське господарство. В подальшому, зловживаючи своїми повноваженнями, він уклав з одним із ТОВ договір купівлі-продажу 2 500 метричних тонн врожаю кукурудзи 2018 року. За умовами договору товариство вніс передоплату в сумі 196 тис 625 доларів США, що здатність становило 5 млн 183 тис грн.

Не маючи наміру виконувати договір, з метою легалізації привласнених шляхом обману 5,1 млн грн, фермер вчинив з ними фінансові операції. Як повідомляє інформатор видання, Качур Ігор Павлович, директор фермерського господарства “Агротех Система” та депутат райради, шляхом шахрайства заволодів грошима Одеської фірми, котра заплатила йому за поставку сільськогосподарської продукції, яку він винен був у встановлені терміни поставити на елеватор.

Натомість сільгосп товари були перевезені на інші елеватори та перепродані, а справжній замовник позбувся і коштів, і обіцяної продукції. Ігор Качур є депутатом від політичної партії “Наш край”, одним з очільників якої є народний депутат, член групи “Довіра” у Верховній Раді Сергій Шахов.

Нагадаємо, раніше ІНФОРМАТОР писав, що поліція покарає керівництво партії “Наш Край”, зокрема його лідерів – нардепів Сергія Шахова та Бориса Приходька, за масовий захід у Батурині з порушенням норм карантину.