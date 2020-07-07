Повінь – зміна системи

Menu
Close

Керівник ДСНС терміново вирушив на Луганщину: ситуація з пожежами загострюється, є нові смерті

08.07.2020

На Луганщині збільшилася кількість загиблих унаслідок масштабних пожеж, померли шість людей. Про це інформує пресслужба МВС.

У відомстві зазначили, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівнику ДСНС терміново вирушити на місце події.

Наразі над ліквідацією пожежі працює більше тисячі поліцейських, рятувальників та гвардійців з Луганщини, Донеччини, Харківщини, Полтавщини і Дніпропетровщини.

Також залучили авіацію. Відомо, що в Новоайдарську з опіками в лікарні потрапили 6 дорослих та 15 дітей. З Сєвєродонецька евакуйовували людей з будинків, які палали, евакуацію проводили кілька десятків карет “швидких” допомог.

Читайте також:   На столичній Солом'янці прорвало трубу: на проїжджій частині почав бити «фонтан»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *