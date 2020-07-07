Ліквідація трьох вогнищ лісових пожеж в Луганській області: рятувальникам допомагають 500 поліцейських

В Луганській області триває ліквідація лісових пожеж у трьох клітинках. Також пожежним допомагає більш 500 поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

«Луганська область. Триває ліквідація лісових пожеж в 3 осередках: Капитаново, Осколоновка, Смоляниновое. Залучені всі підрозділи МВС. Головне — зберегти життя людей. Пожежникам допомагають понад 500 поліцейських», — написав Аваков.

За його словами, завдання поліцейських: евакуація, медична допомога, ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району Луганської області попередньо загинули п’ять осіб.

Також в результаті пожеж в Луганській області постраждали 20 будинків, а в лікарню було відправлено 21 місцевого жителя.