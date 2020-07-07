Слава Камінська у відвертій сукні спокусила фанів

Слава Камінська в сексуальній сукні знялася в новій фотосесії

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка виступає в складі групи “НеАнгели”, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу співачка виклала в мережу яскраві фотографії у сукні з глибоким декольте і прозорою сіточкою внизу.

“Фотосесія на віллі або в лісосмузі, я така вся на стилі, щоб А….. всі (збережено авторський стиль)”, – написала Камінська.

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 4 Июл 2020 в 11:06 PDT

: show-business.znaj.ua