Міністр економіки поскаржився, що українці стали менше сплачувати ЄСВ під час карантину

Рівень безробіття в Україні знизився, але громадяни почали платити менше єдиного соціального внеску.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна від 7 липня.

З його слів, питання безробіття серед українців контрольований. Стрибка кількості безробітних на кілька мільйонів не сталося, чого побоювалися влади.

«Зараз кількість безробітних не зростає вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тис. чол. Нові безробітні реєструються, але і зростає кількість тих, хто знайшов роботу», — уточнив він.

Петрашко додав, що з початку карантину працевлаштувалися 174 тис. осіб. Нові робочі місця створює програма «Велике будівництво».

«У нас інша проблема з’являється – падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь», – зазначив міністр.