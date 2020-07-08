У Києві затримали російських найманців, – поліція

У Києві правоохоронці затримали двох громадян Російської Федерації, які планували вчинення тяжких злочинів.

Як сказано на сторінці Національної поліції в Facebook, затримані – члени збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн, за що були нагороджені державними нагородами.

«Оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, і ймовірне місце їх знаходження. Сьогодні, 7 липня, за результатами проведення поліцейської спецоперації двох чоловіків затримали у Шевченківському районі столиці», – розповіли в поліції.

Зараз готуються матеріали для їх примусового видворення за межі України.

У Києві затримали громадян РФ. Фото — Національна поліція

У Києві затримали громадян РФ. Фото — Національна поліція