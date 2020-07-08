Вибух будинку на Позняках: Кличко розповів, у скільки обійдеться ремонт у нових квартирах

Столична влада виділить близько 20 млн грн на ремонт у нових квартирах людей, постраждалих під час вибуху будинку на Позняках. Про це повідомив київський мер Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі у вівторок, 7 липня.

За його словами, гроші отримають 40 сімей, які залишилися без житла після трагедії. Постраждалим у нових квартирах зроблять ремонт, а також облаштують необхідною побутовою технікою та меблями.

Кличко уточнив, що на ремонт квадратного метра передбачено 2925 грн. Для двокімнатних квартир приладдя закуплять на 124 тис. грн, а для трикімнатних — на 140 тис. грн.

Мер нагадав, що 30 постраждалих вже отримали додаткову матеріальну допомогу (від 50 до 100 тис. грн) на відновлення документів та речі першої необхідності. У найближчі дні виплати отримають всі сім’ї.