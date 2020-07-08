У Києві незаконна забудова «відхопила» шматок набережної

У столиці України відбувся новий скандал, пов’язаний з поведінкою представників однієї з компаній-забудовників.

Кияни знову звинувачують одного з столичних забудовників в спробі привласнити частину землі, що перебуває у громадській власності. Інцидент стався за адресою Дніпровська набережна, 14, де була без дозволу і недобросовісним на думку частини киян чином захоплена частина прибережної зони. Це сталося на ділянці між РК RiverStone і рестораном Villa Riviera. Громадські активісти зробили кілька спроб прибрати поставлений у баржі паркан, проте зазнали фіаско.

«Вийшов ділянку з баржею з усіх боків замурований цегляною стіною. Туди не потрапити, ні вийти звідти не можна. Там раніше багато років десятки рибалок ловили рибу, а тепер все замурували. Зносили паркан чотири рази з допомогою Андрія Андрєєва і Віктора Загорулько, але він так і залишився — його будують знову і знову. А тепер перекрили повністю все, з баржі працівники вже не можуть вийти, кругом стіни. Вчора замурували рибака, довелося розбивати стіну, викликали поліцію», — на правах анонімності розповіла одна з місцевих мешканок.

Не так давно забудовник ЖК RiverStone вже стикався з практично аналогічною ситуацією. Місцеві активісти виступили проти обмеження доступу до прибережній зоні, однак представники забудовника на всі звинувачення відповідали, що встановлення огорожі є повністю законним. У компанії пояснили, що воно служить для зміцнення берега і відноситься до гідротехнічним спорудам.