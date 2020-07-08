Названа группа крови, которую любят комары

Медики назвали группу крови, которую преследуют комары. Оказывается больше всего укусам этих насекомых подвержены люди с первой группой крови.

С приходом лета и тепла активизируются насекомые. К примеру, комаров становится столько много, что они летают целыми табунами. Естественно, человеку бы они не мешали, если бы не кусали. Помимо этого, мало кто знает, но именно комары чаще всего являются переносчиками опасных инфекций, поэтому не стоит терпеть этих “кровопийц”, а лучше воспользоваться популярными средствами защиты.

Людей с первой группой крови комары выбирают по той причине, как объяснили эксперты, что при выделении пота на поверхности кожи образуются такие бактерии, которые нравиться комарам. Поэтому мими пролететь возле обладателей первой группы крови просто не могут.

Легче всего обезопасится от укусов комаров с помощью одежды. Бесспорно одевать штаны и кофту с длинными руками при температуре выше 25 градусов будет жарко, однако, если человек гуляет возле воды, леса – это просто необходимость. Главное – чтобы одежда не облегала тело иначе, даже плотный слой материала не поможет спастись от этих “кровопийц”.

Стоит отметить, что притягивает комаров даже маленький источник воды. Например, бассейн, ведро воды.

Конечно, лучшим средством от защиты являются специальные спреи, крема от этих насекомых. Однако перед покупкой средства необходимо внимательно изучить состав средства, чтобы не возникало аллергии. Изначально косметику от комаров необходимо протестировать на маленьком участке тела. Если спустя час не наблюдается никакой побочной реакции, тогда защиту от комаров испольщовать.

: hronika.hyser.com.ua