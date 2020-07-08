Субсидії і пільги можуть відібрати у мільйонів українців

Депутати хочуть посилити процедуру нарахування субсидій і пільг, так що багато українців втратять допомоги держави.

Про це повідомляє аналітичний портал «Хвиля» з посиланням на проект закону №1231 про верифікації, за який у п’ятницю першому читанні проголосували 254 народних депутата.

Зазначається, що перевірка правомірності нарахування всіх державних і недержавних соцвиплат стане обов’язковою.

Передбачається, що перевірка документів та інформації, наданих одержувачем пільг та інших соціальних виплат, буде проводиться для отримувачів пенсій, пільг, субсидій, стипендій тощо.

Депутати в єдиній думці про даному законопроекті не зійшлися. Одні вважають його справедливим і необхідним, оскільки в Україні нерідкі випадки, коли один і той же громадянин отримує субсидії на квартири в різних куточках країни.

Деякі депутати більш лояльні і вважають цей законопроект кроком назад, оскільки рішенням субсидії будуть займатися місцеві чиновники, а це поставить хрест на боротьбі з корупцією.

Раніше «Хвиля» писала, що в мережі гучного розголосу набуло звернення української медсестри Центральної райлікарні Києво-Святошинського району Ніни Козловської до президента Володимиру Зеленському, Кабміну та міністерства охорони здоров’я, яка розповіла правду, як лікарі виживають на гроші, які отримують замість зарплати. Медик з 26-річним стажем виходить зарплату в 4200 грн, на яку неможливо прожити.