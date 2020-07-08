Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, – Ляшко

Масові святкування стали причиною сплеску інфікування коронавірусом у деяких районах Закарпатської області.

Про це в ефірі програми “Пульс” на телеканалі “112 Україна” заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“У Закарпатській області у трьох районах за результатами епідрозслідування було встановлено, що до сплеску захворюваності призвели саме масові святкування: весілля, дні народження, також святкування релігійних свят, колі сім’ї з’єднання їжджалися з різних сіл.

Вони всі поставали контактами і впродовж тижня реєструвалися нові випадки коронавірусної хвороби”, – заявив Ляшко.