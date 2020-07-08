Вперше за двадцять років у Росії знайшли відразу чотири великих смарагду вагою в п’ять кіло

На Маріїнському копальні в Свердловській області, що належить російської держкорпорації Ростех, знайшли чотири колекційних смарагду. Їх загальна маса дорівнює 4,8 кг Це перша масова знахідка каменів такої якості за останні 20 років.

Про це повідомляє сайт корпорації.

Смарагди були знайдені на стрічці конвеєра при сортуванні каменів. Маса кожного з них варіюється від 1 до 1,5 кг, вартість – від 7 до 11 тисяч доларів. Загальна вартість самородків може досягати 40 тисяч доларів. Камені мають правильну форму, темно-зелений колір і хороший сорт. Після оцінки Гохрану РФ буде прийнято рішення про їх продаж.

За словами представника дочірнього підприємства Ростеха «РТ-Капітал» Кирила Федорова, знайти каміння відмінної якості вдалося завдяки зміні технології дроблення руди, на яку підприємство перейшло в рамках нової стратегії розвитку. На копальні змінили налаштування фракційного обладнання, що дозволило збільшити розмір каменів із збереженням їх природної форми в готовому сировину. Великі смарагди більш затребувані і цінуються вище, ніж дрібні камені.

«Ми розраховуємо, що чотири самородка, знайдені в цьому місяці, швидко знайдуть нових власників», – відзначив Федоров.

Маріїнський копальня – одне з трьох родовищ смарагдів у світі і єдине в Російській Федерації. Воно славиться унікальними знахідками, які регулярно поповнюють запаси державного фонду дорогоцінних металів. Щорічно Маріїнський копальня переробляє 94 тисяч тонн руди і видобуває 150 кг смарагдів, 15 кг александритов, більше 5 т берилів.