Група кораблів з трьох країн НАТО замінила есмінець ВМС США в Чорному морі

Есмінець ВМС США «Портер», який 17 червня зайшов у Чорне море для проведення маневрів по зміцненню безпеки та взаємодії з союзниками по НАТО, почав у вівторок перехід в Середземне море.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу 6-го флоту ВМС США.

У Чорному морі цей ескадрений ракетний міноносець класу Arleigh Burke прийняв участь у спільних навчаннях з судами Болгарії, Грузії, Румунії і Туреччини. На навчаннях також був присутній американський десантний корабель-док ВМС США «Оук-Гілл».

Також сьогодні стало відомо, що в акваторію Чорного моря увійшла мінно-тральная група Північно-Атлантичного альянсу у складі плавучої бази постачання «Алиакмон» Військово-морських сил Греції (флагман), тральщика «Тамбре» Іспанії і корабля «Гаета» ВМС Італії. Чорноморський флот Росії стежить за діями цих судів.