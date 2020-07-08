Лідія Таран розкрила подробиці стосунків із лідером “Бумбоксу”

Протягом останніх 14 років в мережі регулярно сперечаються через те, чи була композиція “Happy End” написана про Лідію Таран.

Українська телеведуча майже ніколи не поширювала подробиць особистого життя. Втім, жінка нарешті вирішила пояснити, чи справді між нею та Андрієм Хливнюком були романтичні стосунки. Примітно, що вокаліст гурту, зі свого боку, відмовився коментувати чутки та запропонував:

“Нехай, версія лишиться версією”.

Лідія підкреслила, що у “Happy End” не йдеться виключно про неї, однак це лише образ жінки, що справді схожий на неї. Зокрема, жінка зізналася, що частенько проводила час з Андрієм.

Телеведуча зауважила, що ніколи навіть не чула про цю пісню, а усі чутки почали поширюватися через “мезозойську еру”, коли співак виступав у клубах і жінка не відмовляла собі у відпочинку на якійсь вечірці.

: wona.com.ua

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