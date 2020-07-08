Жительница Мирнограда взяткой спасала сына от тюрьмы, а попалась на уловку мошенников

Жертвами аферистов стали две женщины, которые попались на известную аферу — «ваш родственник в беде». «Спасение» близких людей стоило пострадавшим потерей всех своих сбережений.

В дежурную часть Селидовского отделения полиции обратилась 83-летняя жительница Горняка, которая пожаловалась на то, что ее обманули. Установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, назвавшийся «сотрудником полиции» и сообщил, что ее дочь совершила правонарушение, за которое теперь может попасть в тюрьму. Мужчина предложил свою помощь в решении этого вопроса и назвал цену. Растерянная женщина собрала все свои сбережения и отправилась к банковскому терминала и перечислила 14 тыс. гривен на счет афериста. Вернувшись домой, пенсионерка позвонила своей дочери, чтобы узнать или отпустили ее, именно тогда выяснилось, что родственица никакого нарушения не совершала.

Почти аналогичное заявление приняли мирноградские правоохранители от местной жительницы, которая перечислила неизвестному 5 тысяч гривен, чтобы ее сын после якобы совершенной ДТП не попал за решетку. Потерпевшая рассказала полицейским, что после услышанной «новости» она растерялась и не догадалась сразу позвонить на 102. Только, когда деньги уже были переведены на мобильный счет афериста, женщина отправилась домой к сыну и узнала, что все это была жестокая выдумка незнакомца.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3-х лет ограничения свободы.

Полицейские предупреждают: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы находятся в полиции или требуют немедленного лечения и оперативного вмешательства, и для их спасения необходимы значительные суммы денег — знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните ли им нужна ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональном давления со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

: mirnograd.in.ua