Повінь – зміна системи

Menu
Close

Названо найбільш потужний кросовер у світі

08.07.2020

Модель маловідома за межами США, але нова її модифікація виявилася потужнішою від Porsche Cayenne Turbo S.

Компанія Dodge презентувала автомобіль Dodge Durango SRT Hellcat, який позиціонує як найпотужніший кросовер у світі. Про це повідомляє Motor1.

Новинка отримала мотор Hemi V8 6.2 зі шнековим компресором потужністю 720 к.с. і 875 Нм. Наприклад, гібридний Porsche Cayenne Turbo S видає 680 к.с. У Hellcat посилений восьмиступінчастий «автомат», а до сотні кросовер розганяється трохи більше, ніж за 3,5 секунди. Його максимальна швидкість — 290 км/год.

Кросовер обзавівся підвіскою з адаптивними амортизаторами і більш жорсткими кріпленнями до підрамника і кузова. Hellcat має повний привід і здатний буксирувати причіп масою до 3950 кг.

Також оновлена ​​модель стала виглядати агресивніше. Вона отримала дрібну решітку радіатора, нові бампери, вузькі світлодіодні фари і великий спойлер.

У салоні Dodge Durango SRT Hellcat з’явилася нова медіасистеми Uconnect 5 з тачскріном діагоналлю 8,4 або 10,1 дюйма. Модель доступна з двома або трьома рядами сидінь.

Dodge Durango SRT Hellcat з’явиться на американському ринку на початку 2021 року.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   Глава МінТОТ: виплачувати пенсії в ОРДЛО неможливо
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *