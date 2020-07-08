Названо найбільш потужний кросовер у світі

Модель маловідома за межами США, але нова її модифікація виявилася потужнішою від Porsche Cayenne Turbo S.

Компанія Dodge презентувала автомобіль Dodge Durango SRT Hellcat, який позиціонує як найпотужніший кросовер у світі. Про це повідомляє Motor1.

Новинка отримала мотор Hemi V8 6.2 зі шнековим компресором потужністю 720 к.с. і 875 Нм. Наприклад, гібридний Porsche Cayenne Turbo S видає 680 к.с. У Hellcat посилений восьмиступінчастий «автомат», а до сотні кросовер розганяється трохи більше, ніж за 3,5 секунди. Його максимальна швидкість — 290 км/год.

Кросовер обзавівся підвіскою з адаптивними амортизаторами і більш жорсткими кріпленнями до підрамника і кузова. Hellcat має повний привід і здатний буксирувати причіп масою до 3950 кг.

Також оновлена ​​модель стала виглядати агресивніше. Вона отримала дрібну решітку радіатора, нові бампери, вузькі світлодіодні фари і великий спойлер.

У салоні Dodge Durango SRT Hellcat з’явилася нова медіасистеми Uconnect 5 з тачскріном діагоналлю 8,4 або 10,1 дюйма. Модель доступна з двома або трьома рядами сидінь.

Dodge Durango SRT Hellcat з’явиться на американському ринку на початку 2021 року.

: aspekty.net

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