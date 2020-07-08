ВООЗ припускає, що коронавірус поширюється по повітрю через дихання

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала наявність доказів того, що Covid-19 може поширюватися з дрібними краплями, выдыхаемыми людиною. Аерозоль з таких крапель може зберігатися в повітрі тривалий час.

Досі організація вважала основним способом поширення вірусу великі краплі, що викидаються при чханні і кашлі. Ці краплі швидко осідають на поверхні, саме на цьому була заснована рекомендація частіше мити руки.

Раніше у відкритому листі 200 вчених звинуватили ВООЗ в тому, що вона недооцінює роль аерозольного способу передачі у розповсюдженні вірусу.

Передачу вірусу по повітрю не можна ігнорувати в рамках боротьби з пандемією, заявила увечері в середу технічний директор ВООЗ з контролю над поширенням захворювань Бенедетто Аллегранци.

Коронавірус: захворів президент Бразилії, похмурий прогноз для економіки Європи

Коронавірус: Казахстан повернувся в карантин

Коронавірус в Росії: випадків Covid-19 все менше, але лікарі не довіряють статистики

За словами Аллегранци, наявні дані не виключають можливості того, що переносяться по повітрю краплі можуть бути джерелом зараження в умовах масових скупчень людей, а також у закритих і погано вентильованих приміщеннях.

У бесіді з агентством Рейтер хімік Хосе Хіменес з Університету Колорадо, підписав лист, сказав, що вчені хотіли привернути увагу до потенційно небезпечних обставин.

“Ми хотіли, щоб вони знали, що свідчення цього є. Це не напад на ВІЗ. Це науковий спір, але ми вирішили зробити його публічним, тому що вони не хотіли вислухати наші докази, хоча ми не раз говорили з ними”, – сказав він.