Хілтон заявила про плани балотуватися в президенти США і перефарбувати Білий дім в рожевий

Американська модель, світська левиця, спадкоємиця імперії готелів Hilton Періс Хілтон повідомила, що бачить Ріанну в ролі віце-президента США.
Американська модель, світська левиця, спадкоємиця імперії готелів Hilton Періс Хілтон 6 липня опублікувала у своєму Twitter відеоролик, в якому представила основні пункти передвиборчої президентської програми».
Хілтон супроводила програму хештегом #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.
У відео у Хілтон запитали, кого вона бачить в якості віце-президента.
«Ріанна, вона красива і талановита, я думаю, вона стане відмінним віце-президентом», – заявила модель.
За словами Хілтон, віце-президентом повинна бути «жінка, яка чесна і скаже вам правду, якщо ваш наряд вам не йде, а ще вона повинна бути гарячою».
Світська левиця заявила, що планує змінити фасад Білого дому.
«Я, безсумнівно, збираюся пофарбувати його в рожевий колір, тому що білий занадто нудний», – сказала Хілтон.
#ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3
— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020
Чергові вибори президента США пройдуть в листопаді 2020 року.