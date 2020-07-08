Хілтон заявила про плани балотуватися в президенти США і перефарбувати Білий дім в рожевий

Американська модель, світська левиця, спадкоємиця імперії готелів Hilton Періс Хілтон повідомила, що бачить Ріанну в ролі віце-президента США.

Американська модель, світська левиця, спадкоємиця імперії готелів Hilton Періс Хілтон 6 липня опублікувала у своєму Twitter відеоролик, в якому представила основні пункти передвиборчої президентської програми».

Хілтон супроводила програму хештегом #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.

У відео у Хілтон запитали, кого вона бачить в якості віце-президента.

«Ріанна, вона красива і талановита, я думаю, вона стане відмінним віце-президентом», – заявила модель.

За словами Хілтон, віце-президентом повинна бути «жінка, яка чесна і скаже вам правду, якщо ваш наряд вам не йде, а ще вона повинна бути гарячою».

Світська левиця заявила, що планує змінити фасад Білого дому.

«Я, безсумнівно, збираюся пофарбувати його в рожевий колір, тому що білий занадто нудний», – сказала Хілтон.

#ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3

— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020

Чергові вибори президента США пройдуть в листопаді 2020 року.