Плюс 807 за добу: в Україні заразилися коронавірусом 50 414 осіб

Станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19. За добу — 807 нових випадків. 23 людини померли від хвороби.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 807 осіб (добою раніше — 564).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 50 414 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 23 пацієнта (добою раніше — 21), всього — 1 306. Більше всього за минулу добу летальних випадків зареєстровано у Львівській (6), Харківській (5) і Закарпатській (4) областях.

За останню добу одужали 926 осіб (добою раніше — 490), всього — 23 119.

Всього в Україні зараз хворіють 25 989 осіб, що на 142 менше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (117) області, Києві (114), Рівненській (76), Закарпатській (75) і Одеській (65) областях.











