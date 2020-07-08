У Барвінківському районі Харківської області при реконструкції системи водопостачання було присвоєно понад 2,5 млн грн, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

У процесі досудового слідства з’ясувалося, в 2018 році підозрюваний директор фірми, уклав з сільрадою договір про реконструкцію системи водопостачання. У документації було зазначено, що роботи з реконструкції повністю виконані. Однак, це не відповідало дійсності. В результаті, сума збитків, завданих територіальній громаді, становить понад 2,5 млн. грн.

«Директору ТОВ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, складання і внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки)», — говориться в повідомленні відомства.

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У Харківській області вкрали 2,5 млн грн при реконструкції системи водопостачання оновлено: 8 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0