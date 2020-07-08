У Києві в одному із відділень Пенсійного фонду виявили коронавірус

Відділ обслуговування громадян №5 Пенсійного фонду в Оболонському районі столиці закрили на карантин через виявлену там коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

“У зв’язку з виявленням у відділі обслуговування громадян №5 Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (пр. Героїв Сталінграда, 57) гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 означений відділ з 06.07.2020 року закрито на карантин”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для вирішення питань пенсійного забезпечення громадян просять звертатися в інші столичні відділи обслуговування громадян.