Ляшко розповів, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров’я з Міністерством освіти України обговорюють формат роботи шкіл в країні з 1 вересня в умовах епідемії коронавіруса і на даний момент у них є кілька варіантів.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «BBC Україна». За його словами, 1 вересня діти підуть у школу.

«Підуть. Але це вже питання, яке ми промовляємо з новим в. о. міністра освіти. Є кілька варіантів. Можливо, доведеться обмежити одночасне перебування дітей у класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде проводитися дистанційно. По змінах розводити. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо», – сказав Ляшко.

Лікар зазначив, що спрогнозувати епідемічну ситуацію на вересень майже неможливо.

«Готуємося і до гірших сценаріїв, дистанційна освіта, до проміжних варіантів і повністю поверненню дітей в школу», – зазначив Ляшко.