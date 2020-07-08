Після злому кримінального месенджера в Нідерландах знайшли камери тортур

Шестеро чоловіків заарештовано в Нідерландах після виявлення семи вантажних контейнерів, перетворених в імпровізовані тюремні камери і камери тортур.

Контейнери були виявлені в Ваузе Плантаже, південному передмісті Роттердама, після того як французька поліція зламала зашифровані телефони злочинців.

Як повідомили в нідерландської поліції, зловмисники не встигли використовувати контейнери для тих цілей, для яких вони їх переобладнали, а потенційні жертви викрадення тепер перебувають під захистом у таємному місці.

Всередині контейнерів було виявлено, серед іншого, наручники і зуболікарське крісло.

Підозрювані були арештовані 22 червня, після франко-нідерландської операції по злому зашифрованого месенджера EncroChat. Серед учасників чату був і один з підозрюваних, які влаштували в’язницю в контейнерах, – 40-річний чоловік з Гааги.

Контейнери поліція знайшла у квітні і встановила над ними спостереження. Спостереження показало, що майже кожен день до контейнерів приходили працювати групи чоловіків. Коли робота була майже закінчила, поліцейські вирішили втрутитися.

Контейнери були оснащені звукоізоляцією. Всередині поліцейські знайшли наручники, прикріплені до підлоги і стелі. В одному з контейнерів виявилися комплекти поліцейської уніформи і бронежилети. В іншому – садові секатори, скальпелі і балаклави.

Двоє з шести підозрюваних затримано також за зберігання зброї.

Всього після злому EncroChat правоохоронні органи в різних країнах Європи заарештували близько 800 осіб.