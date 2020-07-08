Ученые изучают самую массивную черную дыру во Вселенной

Команда астрофизиков из Австралийского Национального Университета сегодня представила широкой общественности и всем поклонникам современных космических исследований свой новый исследовательский отчет относительно того, каков на самом деле объем самой большой и быстрорастущей черной дыры во Вселенной. Речь идет о так называемой черной дыре J2157, которая была впервые обнаружена в 2018 году и которая до сих пор считается наиболее массивной, быстрой и необычной черной дырой из всех ранее найденных – более того, ее возрасти фактически сопоставим с возрастом известной Вселенной, что удивляет и поражает воображение еще больше.

Фактически, черная дыра J2157 не просто является типичным представителем класса сверхмассивных черных дыр, а скорее примером для подражания и в некотором смысле родителем всех других черных дыр такого типа. Согласно текущему научному исследованию австралийских специалистов по астрофизике, ее масса в 34 миллиарда раз больше массы Солнца в центре нашей Солнечной системы и она пожирает в день примерный эквивалент нашего Солнца, что также весьма поражает.

Стоит отметить тот факт, что возраст данной черной дыры составляет чуть меньше возраста самой Вселенной – примерно на 1.2 миллиарда лет меньше, но все равно такое значение удивляет и явно указывает на то, что подобный объект может стать наиболее многообещающей площадкой для последующего изучения подобного типа черных дыр. На данный момент времени австралийские исследователи в большей степени ориентируются на ресурсы ЕКА, кафедры астрофизики при Университете Аризоны и телескопа VLT, который располагается в чилийской обсерватории, хотя и эти ресурсы пока являются достаточными для исследования.

Тем не менее, вряд ли можно пока говорить о том, что человечество знает о черных дырах многое – даже те сведения и взаимосвязи, которые попадают в общую категорию, все равно являются ничтожно малым количеством реальных фактов по отношению к тем, о которых нам только предстоит узнать. Пока лишь остается дожидаться последующих известий от специалистов, которые наверняка уже подготавливают новый план по развертыванию углубленного исследования.

: fainaidea.com