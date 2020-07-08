«Тихий імунітет»: справжня кількість заражених коронавірусом може бути набагато більшим

Припущення лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської про те, що стандартне ПЛР-тестування в третині випадків видає псевдонегативний результат, знайшло підтвердження на Заході: на думку лікарів у ряді країн, число постраждалих від коронавіруса, можливо, було сильно недооцінена, тому що тести шукають специфічні антитіла в крові, а не борються з інфекцією Т-клітини в «пам’яті» крові.

Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що вчені виявили, що шість із восьми людей з тих, хто жив з кимось, у кого був виявлений позитивний результат на COVID-19, показали негативні результати при тестуванні на антитіла до коронавирусу в їх крові.

Але коли експерти перевірили їх зразки крові на імунітет Т-клітин — частина глибокої захисту організму від інфекції — вони виявили, що насправді ці люди перенесли COVID-19 з легкими симптомами.

Останнє дослідження, проведене в лікарні Страсбурзького університету у Франції, вивчало сім родин, у яких були зафіксовані незвичайні аналізи крові на коронавірус.

«Наші результати показують, що епідеміологічні дані, засновані на виявленні антитіл до SARS-CoV-2, можуть призвести до істотної недооцінки впливу вірусу», — говорить дослідник, професор Саміра Фафи-Кремер.

Імунологічні системи деяких пацієнтів, мабуть, «розщеплюються» з-за їх реакції на вірус, так що ті, у кого немає антитіл в крові, реагують на Т-клітинах на більш глибокому рівні.

До такого висновку прийшли експерти з імунології. Цей висновок відкриває перспективи для нових перевірок на коронавірус, які працюють для виявлення Т-клітин аналогічно тестів на туберкульоз — з можливістю для однієї лабораторії обробити сотні пацієнтів та отримати ефективні результати протягом двох днів.

В даний час підраховано, що до 10 відсотків населення можуть мати імунітет до вірусу — грунтуючись на аналізах крові антитіл, які виявляють антитіла, що виробляються В-клітинами крові.

Т-клітини — це головна зброя організму — вони виділяються з білих кров’яних клітин в кістковому мозку, щоб вбивати віруси, коли імунна система потребує додаткової допомоги.

Згадане вище дослідження включає в себе невелику вибірку і ще не рецензировано, але вже ретельно вивчається імунологами.