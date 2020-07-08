Пірнути вмовили випадково: ексклюзивні подробиці загибелі молодої чиновниці на Сумщині

На Сумщині трагічно загинула юристка з обласної ради Карина Козупица. 30-річна жінка потонула у Ворсклі. Не збиралася занурюватися з аквалангом, вона несподівано погодилася на пропозицію дайвера, з яким так і не змогла виринути. Місцеві жителі стверджують, що таку екстремальну розвагу в наших водоймах практикується з-за того, що немає можливості виїжджати на відпочинок за кордон.

НП трапилася на базі, де відпочивали тільки «свої»

Трагедія сталася 4 липня поблизу села Климентове Сумської області, на базі відпочинку «Климентове-1» (належить депо «Смородиново»). Як розповів нам один із співробітників, незважаючи на карантин, все-таки «свої люди» приїжджають.

Карина працювала в Сумській обласній раді Facebook Карини Козупицы

«Залишилися будиночки для знайомих, які приїжджають скупатися в річці. На цей раз тут з’явилися чоловіки, які займалися дайвінгом, були з аквалангами, пірнали в річку. Перший раз їх тут бачу. Ця дівчина приїхала з компанією. І чи хтось з водолазів був знайомий, чи вона просто до них підійшла, і вони запропонували їй спробувати пірнути, точно не скажу. Два хлопця з аквалангами попливли з нею. І начебто у неї в балоні скінчився кисень, вона злякалася і почала тонути. Один з дайверів намагався її витягнути, але обидва потонули», – говорить співробітник бази.

Карина Козупица Instagram Карини Козупицы

Місцеві жителі також прокоментували цю історію. «Кажуть, що вона заплуталася у водоростях або сітці, тому й потонула. Ми вперше чуємо, що на Ворсклі хтось пірнає. Водолази, які чистять дно, бувають. А ось дайвінгом на річці ніхто не займається. Зате на байдарках постійно плавають. Це вже стало бізнесом, привозять туристів, сплавляють вниз по річці, там забирають і відвозять», – зазначив один з місцевих жителів.

Карина з мамою Facebook Карини Козупицы

Знайомі Карини кажуть, що один з дайверів все-таки був її знайомий. «З незнайомими вона нікуди не пішла, тим більше плавати в річці», – пояснює її подруга.

Дівчина з променистою усмішкою

Останнім часом Козупица працювала юристом у Сумській обласній раді, в управлінні власністю. Її колеги кажуть, що дівчина була дуже привітною і усміхненою.

«Незважаючи на свою модельну зовнішність, вона дійсно була розумницею, роботу відмінно знала. Розумна, освічена. Мені дуже шкода про те, що трапилося, це стало шоком для всіх нас», – зазначає жінка.

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«Промениста дівчина. Завжди відкрита, з посмішкою, готова допомогти. Дуже приємно було з нею спілкуватися. І великий професіонал. Таке горе для родини», – додає інша колега.

«Вона була справжньою леді, з витонченим смаком, єдиною дочкою у батьків, які для неї були найкращими друзями. Дуже любляча сім’я, не уявляю, як вони переживуть це горе», – розповідає подруга Карини.

«Була порядною, щирою, доброю, світлою і чуйною дівчиною. Дуже любила своїх батьків і піклуватися про них», – уточнює ще одна її подруга.

Сама Карина захоплювалася фітнесом, ходила в спортзал і вміла плавати. Останнім часом зайнялася байдарками. У соцмережах її останні фото як раз на байдарці – спускається по Ворсклі.

З-за карантину тепер пірнають в українських річках

Інструктор з дайвінгу Костянтин Вєтров вважає, що поки українці не можуть нікуди виїхати на відпочинок, у них не залишається іншого вибору як пірнати будинку.

«У нас не заборонено пірнати в річках, але це безглуздо, бо нічого не видно. Витягніть руку і пальців вже не побачите, далі – каламуть. Ми влаштовуємо занурення в кар’єрах в Житомирській області, там видимість невелика, вода 4-6 градусів. І немає течії», – говорить Костянтин.

Карина часто відпочивала в Климентове Instagram Карини Козупицы

Дайвер дивується, як могли потонути відразу дві людини, один з яких інструктор.

«Заплутатися у водоростях неможливо. А у рибальській сітці, то у інструктора є ніж, він може її перерізати. Хоча серед моїх знайомих теж були нещасні випадки. Сподіваюся, правоохоронці і судмедекспертиза дадуть відповідь на питання, що там сталося», – каже Вітрів.

Марина Петик