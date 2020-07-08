Пожежі в Луганській області: постраждали вже 28 осіб, в їх числі 17 дітей

Вчора, 7 липня, в Луганській області спалахнули масштабні пожежі, які, на жаль, призвели до людських жертв.

Представник омбудсмена у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський привів в соціальній мережі інформацію про постраждалих станом на 22.30 7 липня.

“Всього в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, за словами лікарів, їх стан стабільний. Залишається у важкому стані чоловік 1962 року народження, він знаходиться в реанімації (термічний опік полум’ям). У селищі Смоляниново пожежа знищила 22 будинки і 47 господарських приміщень”, – написав Павло Лисянський.