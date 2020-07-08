Росіянки кинулися заміж після виходу з карантину

Продаж весільних суконь в Росії після зняття режиму самоізоляції збільшилися втричі. Про це повідомляє газета «Известия» з посиланням на дослідження оператора фіскальних даних «Платформа ОФД».

Відомо, що співробітники компанії вивчили частоту покупок весільних суконь, букетів і обручок в червні. Після цього вони порівняли отримані результати з показниками за травень і аналогічний період в 2019 році.

Виявилося, що середній чек при купівлі весільного плаття в червні склав 24 650 рублів, що на 15 відсотків більше річного вираження, і на 5 відсотків більше місячного. Крім того, з’ясувалося, що частота покупок вінчальних нарядів виявилася на 37 відсотків нижче, ніж у минулому році. При цьому аналітики помітили різкий стрибок продажів у порівнянні з травневими показниками: росіянки кинулися виходити заміж, і попит збільшився на 234 відсотка.

Середній чек на весільний букет перевищив показник минулого року на 9 відсотків, а травневий показник — на 12 відсотків і склав 1762 рубля. Число покупок перевищила продажу в травні більш ніж учетверо.

До того ж на придбання обручок жителі Росії в червні в середньому витрачали 6609 рублів, що на 4 відсотки більше, ніж у 2019. Після виходу з карантину кількість покупок виявилося на 10 відсотків вище, ніж у травні. Відзначається, що в червні також збільшився попит на шампанське.