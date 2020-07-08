В Сумской области на 13-летнего мальчика рухнула ветка: ребенок погиб

В результате непогоды в Сумской области на 13-летнего подростка упала ветка от дерева. От полученных травм мальчик скончался.

– Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на меня летит падающая ветка или нет. И вижу в этот момент доезжает мальчик на велосипеде…И, у меня на глазах это все случилось, – рассказал очевидец происшествия Николай Шаповал.

Как отметили очевидцы, в момент трагедии поднялся сильный ураган. Подросток ехал по мосту, в этот момент ветка от дерева рухнула на мальчика с 20-метровой высоты. Оказавшийся рядом мужчина вызвал скорую помощь, прикрыл пострадавшего ребенка курткой от падающего града и остался с ним ждать медиков

– Мальчика доставили в состоянии шока: давления не было, пульса не было, дыхания не было. Открытая черепно-мозговая травма. Травмы несовместимые с жизнью, – рассказал хирург Буринской районной больницы, куда скорая привезла мальчика.

По словам медиков, уже в больнице врачи констатировали смерть подростка.

: ria-m.tv