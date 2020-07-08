Економіці України напророкували найбільший обвал з початку війни на Донбасі

Економіка України продемонструє падіння на 10% у другому кварталі, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Це відбудеться за карантинних обмежень, введених за пандемії коронавіруса.

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters, яке опитало аналітиків ICU. Відзначається, що повне відновлення економіки України за наступні шість місяців неможливо.

Таким чином, 2020 рік відзначиться для України найбільшим економічним обвалом з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і розв’язала війну на Донбасі. Російська агресія стала причиною падіння українського ВВП на 14,5% у другому кварталі 2015 року.

«Цифри економічної активності, швидше за все, покажуть весь масштаб кризи. Ми очікуємо, що скорочення поглибиться до 10% порівняно з минулим роком, у другому кварталі», – повідомили виданню аналітики інвестиційної компанії ICU.

Вони допустили, що хороші успіхи українського аграрного сектору, який вже почав збирати врожай, можуть пом’якшити економічний збиток від пандемії коронавіруса. Але споживчий попит і інвестиційна активність в 2020 році буде слабкою.

Експерти прогнозують, що в третьому кварталі український ВВП скоротиться на 5,5%, а в четвертому – на 3% порівняно з попереднім роком.

12 аналітиків, яких опитало агентство Reuters, вважають, що в результаті 2020 року скорочення економіки України становитиме 6,5% порівняно зі зростанням на 3,2% в 2019-м. Київ очікує падіння на 4,8%. «Ми прогнозуємо, що ВВП почне відновлюватися в третьому кварталі 2020 року, але дуже повільно-за низьких доходів і обережного поводження споживачів і інвесторів», – повідомили в ICU.

Валентина Гембарская