У Києві мітингувальники перекрили міст Метро: відбулися сутички

У Києві В середу вранці, 8 липня, мітингувальники перекрили міст Метро.

Як повідомили на сторінці «Київ оперативний» в Facebook, люди вимагали, «щоб їм щось добудували».

«Міст Метро перекрили протестувальники. Вимагають, щоб їм щось добудували», – йдеться в пості.

Пізніше в мережі уточнили, що на місце прибув автобус правоохоронців. Також з’явилося відео невеликих сутичок. Однак через деякий час з’ясувалося, що рух по мосту Метро відновили, а правоохоронці стримували мітингувальників на тротуарі.

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро Facebook/Київ оперативний

У той же час журналісти LB.ua дізналися, що міст перекривали люди, які протестували через недобудов біля станції метро «Деміївська» і в інших районах Києва. Вони ходили нерегульованим пішохідним переходом. Протестуючих було близько 70 осіб.

Наголошується, що деякі мітингувальники вимагали вирішити проблему з РК «Деміївський квартал», який є однією з забудов підприємця Анатолія Войцеховського.

Пост у мережі Скріншот