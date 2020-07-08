ДБР вручили підозра прикордоннику, який випустив Порошенко на Мальдіви

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру колишнього керівника військової частини Державної прикордонної служби України, який організував незаконний пропуск через кордон сім’ї екс – президента Порошенко.

Мова йде про скандальну відпустці Порошенко на Мальдівах в січні 2018 року, коли він витратив на островах півмільйона доларів.

Екс-прикордонник підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними попереднього розслідування, підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника військової частини Державної прикордонної служби України, у січні 2018 року, всупереч існуючому порядку, надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через державний кордон України п’ятого президента України Петра Порошенка, членів його сім’ї та інших осіб для організації відпочинку поза існуючого пункту пропуску.

Зараз слідчі ДБР перевіряють причетність підозрюваного та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного і митного контролю поза пунктом пропуску.

Зараз встановлюється коло всіх посадових осіб, причетних до організації, створення і використання неконтрольованого каналу на державному кордоні України. Їхнім діям буде дана належна правова оцінка.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.