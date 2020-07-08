Шарій відповів на сюжет про віллу в Іспанії: Коштує 3 млн євро, гроші є «взагалі на все»

Російський агент і лідер партії свого імені Анатолій Шарій, у якого журналісти проекту Слідство.Інфо знайшли віллу в Іспанії приблизною вартістю 1 млн євро, дав свій коментар.

Відповідь він записав на своєму YouTube-каналі.

Так, Шарій каже, що його іспанська вілла коштує близько 3 млн євро, і у нього є гроші не тільки на неї, але і взагалі на все».

Журналісти писали, що на момент виходу статті блогер їм не відповів, хоча сам він стверджує у коментарі ЗМІ, що залишив їм нецензурний коментар. Шарій заявив, що у нього у власності є ще кілька подібних об’єктів. За його словами, «якщо в Європі ти щось купуєш, значить повинен довести повністю свої доходи».

При цьому він так і не назвав джерело доходів на такі покупки, але заявив, що Офіс президента «замовив мою політичну ліквідацію».