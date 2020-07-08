Саакашвілі запропонував нову формулу розмитнення авто в Україні

Міхеїл Саакашвілі, голова виконавчого комітету ради Національного реформ, вважає, що розмитнювати автомобілі в Україні потрібно за новою формулою – кубатура мотора і VIN-код.

За словами Саакашвілі, ця формула дозволить значно знизити вартість розмитнення автомобілів і допоможе ліквідувати корумповані схеми на митниці.

Екс-президент Грузії впевнений, що при розмитненні автомобілів не потрібно виходити з їх вартості. Потрібно виходити з формули кубатура двигуна і VIN-код. Ці дані легко встановити і їх практично неможливо підробити, адже Україна обмінюється інформацією з європейськими країнами.

Саакашвілі каже, що в Україні назріла реформа митниці і податкової системи, так як дуже багато тіньових схем. За даними Саакашвілі, щорічно корумповані чиновники кладуть в свої кишені за розмитнення автомобілів приблизно 100 млн євро.

Депутати Верховної Ради повинні до кінця липня розглянути законопроект, який передбачає зниження вартості розмитнення автомобілів. Правда, поки не зовсім зрозуміло, про який конкретно законопроект йдеться, адже в українському парламенті зареєстровано вже чотири таких законодавчих проекту.