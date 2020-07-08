СБУ прийшла з обшуками до мерії Одеси

Співробітники Служби безпеки України за дорученням прокуратури проводять обшуки в мерії Одеської міської ради.

Про це розказала прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук “РБК-Україні”.

“Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури”, – розповіла вона.

Шевчук додала, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міської ради.

“Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І вісь зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури”, – зазначила пресофіцер.

У свою чергу, місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов’язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак у СБУ поки на надають інформації з цього приводу.