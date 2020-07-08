США планують збільшити військову допомогу Україні на 25 мільйонів в 2021 році

Законопроект про фінансування оборони США на 2021 рік передбачає збільшення військової допомоги Україні ще на 25 мільйонів доларів.

Текст документа опублікований Комітетом з асигнувань Палати представників США, як повідомляється на його офіційному сайті.

Зокрема, у документі пропонують надати Україні 275 мільйонів доларів для забезпечення безпеки, що на 25 мільйонів доларів більше запитуваної раніше суми. Також згідно з документом, міністр оборони США зобов’язаний інформувати Конгрес про будь невиправдані затримки в наданні цих коштів.