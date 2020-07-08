Печерський суд втретє почав розглядати запобіжний захід Порошенко у справі Семочко

Печерський районний суд втретє почав розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу п’ятого президенту Петру Порошенку.

У середу, 8 липня, під будівлею суду почали збиратися прихильники Порошенко. Там також з’явилася його дружина, яка виступила із закликом не допустити політичних репресій.

«Наше завдання-берегти рідну землю. Ми сильні своєю правдою. Україна гідна, щоб боротися за неї. І ця боротьба обов’язково закінчиться перемогою», — заявила Марина Порошенко.

Сам п’ятий президент назвав те, що відбувається судилищем і подякував його прихильників, які не в перший раз збираються під будівлю суду.

«Паскудные і дрібні справи вони виконують вночі. І сьогодні вночі Печерський суд прийняв рішення про продовження строків досудового розслідування. Вночі робити такі речі це злочин. Вони це зробили, для того щоб обмежити лідера української опозиції Порошенко проводити передвиборну кампанію», — заявив він.

Так, за інформацією Інтерфакс-Україна, Печерський суд у ніч на 8 липня прийняла рішення про продовження терміну попереднього розслідування у справі про призначення Сергія Семочко першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня. Саме в цій справі Петро Порошенко є підозрюваним.

«Клопотання задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні…за підозрою Порошенко…у вчиненні кримінального правопорушення…до шести місяців, тобто до 10 жовтня 2020 року включно», — сказано в рішенні суду.