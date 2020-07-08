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Чорногорія спростила в’їзд для туристів з України

08.07.2020

Українцям більше не треба пред’являти результати негативного тесту на коронавірус, щоб потрапити в Чорногорію.

Про це свідчать дані на сайті Інституту громадського здоров’я Чорногорії. Україна тепер значиться в списку країн, з яких можна в’їхати в Чорногорію без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19».

«Інститут громадського здоров’я Чорногорії включив Україну до «зеленого» списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо», – зазначено в повідомленні посольства України в Чорногорії.

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