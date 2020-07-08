Певец Макс Барских рассказал об отцовстве

Популярному певцу в этом году исполнилось 30 лет.

Популярный певец Макс Барских, который недавно презентовал саундтрек в стиле 90-х, рассказал Екатерине Осадчей, что изменилось в его жизни после празднования 30-летнего юбилея. Артист признался, что понял, что еще не готов к семье.

“Пока к семье не готов. Потому что понимаю, что мой график жизни не позволяет полностью быть с семьей. Я хочу воспитывать своих детей в каждый день своей жизни”, – рассказал исполнитель.

Недавно Макс Барских стал самым популярным артистом по версии музыкальной платформы “TopHit Music Awards — 2020”.

: showdream.org