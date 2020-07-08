Журналісти України проти розперезалися законодавців

Українське «міністерство правди» готується ліквідувати залишки свободи слова

В Україні розгорається скандал, спровокований законопроектом «Про медіа», оновлений варіант якої рекомендував Верховній раді комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вперше за роки української самостійности проти законопроекту повстали всі журналісти, всі ЗМІ та телеканали.

Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко каже, що з членів комітету, крім його керівників, законопроект підтримали люди, що не мають ні найменшого уявлення про журналістику – сценаристи «Кварталу 95» і маловідомою кінокомпанії, вчителька молодших класів і безробітна активістка. До них приєдналися народні депутати, один з яких займається весіллями і корпоративами, а другий володіє атракціонами в Києві.

Сергій Томіленко

Звідки взявся цей шедевр української законотворчості?

Коли з’ясувалося, що 73% виборців, які проголосували за Зеленського, обмануті, популярність «слуг народу» стала помітно падати. Згідно з дослідженням центру «Соціальний моніторинг», якщо в липні 2019 року за партію Зеленського проголосувало 43% українців, то зараз йому згодні віддати свій голос трохи більше 30%.

Володимир Зеленський

Про те, що діється в країні, розповідають і опозиційні телеканали, і критично налаштовані блогери. Коли в грудні минулого року їх вирішили приструнити і внесли в Раду законопроект «Про медіа», він викликав таке обурення, що його негайно відкликали на доопрацювання. Півроку Зе-команда вигадувала новий варіант і нарешті видала його на-гора. У сенсі регулювання діяльності ЗМІ він ще гірше попереднього, ще більш зубодробильний.

Законопроект постулює, що, з одного боку, існує «держава-агресор» (окупант), з іншого – «європейський продукт» (він проводиться в Євросоюзі). Одне й інше треба розділяти. Під закон підпадають не тільки журналісти, але і провайдери інтернет-послуг. «Онлайн-медіа» у законопроекті визначені настільки широко, що під це визначення підходить будь-який користувач інтернету, який розміщує «на платформі спільного доступу до інформації». Якщо представники онлайн-медіа не зареєструються, вони залишаться без статусу журналістів, ніде на Україні не зможуть отримати акредитацію, не зможуть укладати договори на висвітлення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, а також користуватися правовим захистом.

Особливо розперезалися автори законопроекту у статті «Обмеження на зміст інформації»: забороняється поширювати інформацію, в якій заперечується або виправдовується «злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» і «встановлення радянської влади». Тобто таврувати СРСР можна; не можна розповідати, що в Радянському Союзі люди отримували безкоштовні квартири, користувалися безплатним медичним обслуговуємо і безкоштовно отримували вищу освіту. Заборонено наводити дані про те, що Україна в роки «тоталітарного режиму» стала процвітаючою республікою з потужним промисловим комплексом, який сьогодні знищений.

Не можна розміщувати позитивні матеріали про Росію, про її посадових осіб. Не можна демонструвати фільми, в яких Росія виглядає привабливо. Забороняється виправдовувати «збройну агресію, анексію, окупацію території України» та «публічно заперечувати зазначені дії». Під заборону потрапили також «вислови або матеріали, які принижують або зневажають державну мову». Скажімо, якщо хтось поставить під питання суцільну українізацію або виступить на захист російської мови, вона стане порушником закону.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає право звертатися «до власників платформ загального доступу до інформації (у тому числі іноземних) з вимогами обмежити доступ до інформації». Інформацію про блогерах він буде отримувати від СБУ, міліції, податківців, підприємств будь-якої форми власності, адміністраторів доменів і власників платформ загального доступу, в тому числі іноземних. Нацрада може вимагати закрити будь-яке ЗМІ в соціальних мережах, включаючи Facebook або Instagram, і позбавити доступу до нього через пошуковики.

«Неправильні» ЗМІ будуть штрафуватися, блокуватися, у них будуть анулюватися ліцензії, на території України їх діяльність буде заборонятися. Передбачені великі штрафи ( 47.230-354.225 грн. для аудіовізуальних ЗМІ, 47.230-70.845 грн. – для друкованих).

У колективному зверненні журналістів України до всіх гілок влади зазначається, що «надані органам державної влади повноваження щодо «встановлення правди» будуть використані для контролю політичних сил та посадових осіб». Законопроект «передбачає можливість блокування будь-якого користувача в інтернеті, а також можливість скасування реєстрації медіа на підставі дуже широко сформульованих причин».

В українських блогах поширюється теза про те, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення «перетвориться в репресивний орган». Партія «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) заявила, що «Зе-команда, проштовхуючи законопроект, хоче викорінити будь-яку можливість для критики, намагається узаконити цензуру, розширити повноваження Національної ради з телебачення і радіомовлення, перетворити цей повністю підконтрольний владі орган батіг для незалежної журналістики». І коли цензура на Україні буде зведена в закон, влада почне шмагати батогом направо і наліво. Немає сумніву, що демократична Європа з’їсть і це.

Журналісти, однак, не сумують. Вони називають підготовлюваний закон узурпаторским, але безглуздим. Сучасний ринок засобів масової інформації обмежити неможливо, і журналістське опір київській владі тільки зросте. А погана слава «ворогів свободи слова» всім депутатам, які проголосують за безглуздий документ, вже забезпечена.