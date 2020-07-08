Інвестори “Аркади” знову прийшли з мітингом до Офісу президента

Інвестори житлових комплексів столичного забудовника АКБ “Аркада” мітингували під стінами ОП. Акція протесту оголошена безстроковою і триватиме до тих пір, поки Володимир Зеленський не виконає обіцянки врегулювати питання з будівництвом 40 новобудов “Аркади”.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті інвесторів банку “Аркада”.

Так, під Офісом президента зібрався мітинг інвесторів трьох РК: “Еврика”, ЖК “Патриотика”, “Патриотика на озерах”. Вони вимагають переговорити з Володимиром Зеленським. До того, 6 липня, відзначається в повідомленні, кілька сотень інвесторів банку «Аркада» зверталися до Володимиру Зеленському, але він не вийшов. Організаторами мітингу виступили інвестори.

“Сьогодні під Офісом Президента нам знову довелося домовлятися з іншими мітингувальниками, щоб не заважали один одному. Мета цієї акції протесту: нагадати Президентові України Володимиру Зеленському про невиконану обіцянку, дану інвесторам під час мітингу 29 травня 2020 року через міністра внутрішніх справ Арсена Авакова врегулювати ситуацію з 40 новобудовами банку “Аркада”; спонукати президента дати доручення від імені Офісу президента Кабінету Міністрів України з проханням невідкладно організувати робочу групу при Кабміні із залученням профільних міністрів”, – йдеться в повідомленні на сайті.

Варто нагадати, що інвестори Аркади вже більше місяця, як оголосили про безстрокові акції протесту і облаштували намети біля банку та КМДА. Вчора відбувся черговий масовий мітинг інвесторів в ході якого вони передали листа зі своїми вимогами до КМДА, КМУ, НБУ та ОПУ.

В Офіс Президента вони тепер будуть приходити щодня вранці, щоб нагадувати главі держави про його обіцянку взяти питання під особистий контроль і допомогти вирішити проблему з завершення будівництва їх квартир.