В Одеській області військовий продавав гранати і вибухівку з арсеналу

В Одеській області правоохоронці затримали військовослужбовця, який продавав викрадені з арсеналу боєприпаси, вибухові речовини та інше майно. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, дві димові шашки і 4,9 кг тротилу, які попередньо були викрадені і вивезені з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тисяч гривень. Після отримання частини грошових коштів у сумі 28,5 тисяч гривень, військовослужбовця затримали.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка і в машині виявлено та вилучено 12 бронежилетів та касок, три гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайшли у «схроні».

Крім того, 2 липня правоохоронці задокументували факт збуту цим же військовослужбовцям двох гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилети і каски за 5 тисяч гривень.

Зараз вивчаються обставини вчинення злочину і умови, при яких затриманий викрав і вивіз з військової частини військове майно. Йому готується повідомлення про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.