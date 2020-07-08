Фонд гарантування вкладів України виставляє на продаж головний офіс ліквідованого «Дельта Банку», повідомляє БизнесЦензор

Приміщення головного офісу банку знаходиться у Ківі, на бульварі Дружби Народів, 38. Загальний метраж приміщень у багатоповерхівці, що належать «Дельта Банку», становить 3883,40 кв. м.

Туди входять 4 нижні поверхи будівлі і підвал з мезоніном.

Аукціон з продажу об’єкта відбудеться у системі ProZorro 16 липня. Початкова ціна лота становить 156,269 млн грн.

Ще в 2015 році «Дельта Банк» був визнаний неплатоспроможним. У тому ж році у банку відкликали ліцензію.

Нагадаємо, найбільшими акціонерами «Дельта Банку» були Микола Лагун (70,61%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що .кредити «Дельта Банку» продано на аукціоні з 95% знижкою.

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ФГВФО: На продаж виставлено головний офіс «Дельта Банку» оновлено: 8 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0